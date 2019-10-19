Игроки "Тоттенхэма" недовольны тренировками Почеттино
Напряжение в раздевалке лондонского "Тоттенхэма" продолжает нарастать, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, игроки "шпор" недовольны тренировками наставника команды Маурисио Почеттино.
Футболисты считают занятия аргентинского специалиста чрезмерно интенсивными, что негативно влияет на их готовность к матчам.
Кроме того, Почеттино в последнее время ограничил свободное время своих подопечных, что также вредит атмосфере в коллективе.
По итогам восьми туров "Тоттенхэм" занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ.
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|Вест Хэм Юнайтед
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|8
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|Эвертон
|8
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