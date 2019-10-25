Игроки "Тоттенхэма" пригласили Почеттино в ресторан, где выразили свою поддержку

Игроки "Тоттенхэма" пригласили главного тренера команды Маурисио Почеттино на ужин в дорогой ресторан Mayfair, передает The Sun.

По данным источника, форварды Харри Кейн, Сон Хын Мин, Эрик Ламела и полузащитник Кристиан Эриксен написали сообщение тренеру, в котором просили Почеттино встретиться с ними в Mayfair - любимом месте игроков АПЛ.

В ресторане футболисты угостили ужином тренера и выразили свою поддержку.

После 9 туров АПЛ "Тоттенхэм" с 12 баллами занимает 7 место в турнирной таблице. В Лиге Чемпионов у "шпор" 2 место в группе B.

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