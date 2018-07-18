Игроки "Тоттенхэма" стали лидерами по количеству забитых голов на ЧМ-2018

Игроки лондонского "Тоттенхэма" стали лидерами по количеству забитых голов на завершившемся Чемпионате Мира-2018.

Так, на полях России футболисты "шпор" отметились 12 результативными ударами. На один гол меньше забили игроки каталонской "Барселоны", а еще на два - представители мадридского "Реала".

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