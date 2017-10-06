Игроки "Тоттенхэма" участвовали в 7 из последних 9 голов сборной Англии

В матче квалификации ЧМ-2018 сборная Англии минимально победила национальную команду Словении благодаря голу Харри Кейна.

Как сообщает Opta, игроки "Тоттенхэма" участвовали в семи из последних девяти голов "трёх львов".

Стоит отметить, что основной взнос в эту статистиску внёс форвард "шпор" Харри Кейн, который забил 5 голов и сделал 1 ассист. | http://soccernews.ru