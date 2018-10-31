Игроки "Тоттенхэма" встревожены возможным уходом Почеттино

Игроки "Тоттенхэма" встревожены возможным уходом Маурисио Почеттино с должности главного тренера команды по окончании сезона.

Источник сообщает, что опасения усилились после того, как в клубе заявили, что переезд "Тоттенхэма" на новый стадион откладывается на неопределенный срок.

В клубе считают, что Почеттино не устоит перед предложениями "Реала" или "Манчестер Юнайтед".

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