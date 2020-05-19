Игроки тульского "Арсенала" сдали отрицательные тесты на коронавирус

Теги арсенал тулакоронавирус

Игроки тульского "Арсенала" сдали отрицательные тесты на коронавирус

Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев сообщил о том, что все футболисты клуба прошли тестирование на коронавирус.

"Как и планировалось, сегодня все футболисты команды, тренерский штаб, персонал прошли тестирование на коронавирус. У нас нет ни одного положительного теста, все здоровы и готовы приступить к работе.

При соблюдении всех медицинских рекомендаций и требований команда с завтрашнего дня возобновляет тренировки и начинает подготовку к оставшимся играм чемпионата.

Также сейчас работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернулись в Россию Бауэр и Лодыгин. Надеемся, это произойдет в ближайшие дни", - сказал Аджоев.

Ранее сообщалось, что в "Динамо", "Локомотиве" и "Рубине" несколько игроков заражены коронавирусом. В России Covid-19 выявлен у 300 тысяч человек. 

Не пропустите: Тульский "Арсенал" с завтрашнего дня возобновляет тренировочный процесс| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У еще одного игрока "Динамо" подозрение на коронавирус

У еще одного игрока "Динамо" подозрение на коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов