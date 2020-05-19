Игроки тульского "Арсенала" сдали отрицательные тесты на коронавирус

Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев сообщил о том, что все футболисты клуба прошли тестирование на коронавирус.

"Как и планировалось, сегодня все футболисты команды, тренерский штаб, персонал прошли тестирование на коронавирус. У нас нет ни одного положительного теста, все здоровы и готовы приступить к работе.

При соблюдении всех медицинских рекомендаций и требований команда с завтрашнего дня возобновляет тренировки и начинает подготовку к оставшимся играм чемпионата.

Также сейчас работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернулись в Россию Бауэр и Лодыгин. Надеемся, это произойдет в ближайшие дни", - сказал Аджоев.

Ранее сообщалось, что в "Динамо", "Локомотиве" и "Рубине" несколько игроков заражены коронавирусом. В России Covid-19 выявлен у 300 тысяч человек.

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