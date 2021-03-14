Игроки "Уфы" испекли блины перед матчем с "Рубином" (видео)
Футболисты "Уфы" Тимур Жамалетдинов и Вячеслав Кротов приняли участие в приготовлении блинов к матчу 22-го тура РПЛ против "Рубина". Встреча пройдет завтра, 15 марта, в Масленицу.
"Тимур Жамалетдинов и Вячеслав Кротов сегодня пекли для вас вкуснейшие блинчики.
А завтра перед игрой вы уже сможете их попробовать и оценить кулинарные умения наших футболистов", – написала пресс-служба уфимцев.
Тимур Жамалетдинов и Вячеслав Кротов сегодня пекли для вас вкуснейшие блинчики— ФК УФА (@UfaFc) March 13, 2021
А завтра перед игрой #УфаРубин вы уже сможете их попробовать и оценить кулинарные умения наших футболистов pic.twitter.com/oNY2c9bltZ
Матч команд состоится в Уфе. Начало в 14:00 по московскому времени.
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