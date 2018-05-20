Игроки "Уфы" назвали лучшего игрока сезона в РФПЛ

Игроки "Уфы" назвали лучшего игрока завершившегося сезона в Премьер-Лиге, информирует СЭ.

Так, первое место от "горожан" досталось полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину. Его результат - 13 очков. Вторую и третью позиции рейтинга заняли голкипер "Уфы" Александр Беленов и его партнер по команде - защитник Александр Сухов с показателями 10 и 7 баллов соответственно.

Напомним, свой выбор лучшего игрока сезона сделали и в "Спартаке". | soccernews.ru