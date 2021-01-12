Игроки "Урала" отказались от вакцинации от коронавируса

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Игроки "Урала" отказались от вакцинации от коронавируса

Президент "Урала" Григорий Иванов признался, что футболисты его команды не захотели делать прививки от COVID-19.

"Мы бы с удовольствием привились, но в команде многие не хотят ставить вакцину. Говорили с Прядкиным на эту тему, но ребята все отказались. Их можно понять: они молодые, болезнь проходит в лёгкой форме. А вот 10-20 сотрудников клуба готовы привиться. Я бы и сам вакцинировался, потому что пока самого не заденет болезнь, все думают, что это ерунда", - сказал Иванов.

Напомним, что в России используется вакцина "Спутник V", разработанная отечественными учёными.

Накануне стало известно о переговорах РФС с Министерством спорта и Федеральным медико‑биологическим агентством о первоочередной вакцинации игроков национальной сборной.

Не пропустите: Кафельников высказался о планах РФС вакцинировать игроков сборной России от коронавируса. | http://soccernews.ru
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