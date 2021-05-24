Игроки "Ювентуса" 13 лет не становились лучшими бомбардирами чемпионата Италии. Роналду прервал серию
Фото твиттер Криштиану Роналду
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выиграл бомбардирскую гонку в Серии А сезона 2020/21.
Звёздный футболист отличился 29 раз в 33 матчах чемпионата Италии.
До португальца игроки "старой синьоры" не становились лучшими голеадорами турнира на протяжении 13 лет.
В сезоне 2007/08 больше всех в Серии А забил бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро - 21 раз.
Не пропустите: Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду? | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Левандовски впервые в карьере стал обладателем "Золотой бутсы"
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Аякса"
-
Игроки "Ювентуса" 13 лет не становились лучшими бомбардирами чемпионата Италии. Роналду прервал серию
-
Гвардиола назвал следующий клуб Агуэро
-
Головин установил личный рекорд по голевым действиям за один чемпионат
-
"Брага" выиграла Кубок Португалии
-
Зидан взял недельную паузу на раздумья о будущем в "Реале"
-
Тренер "Лиона" Гарсия объявил об уходе из клуба
-
Роналду с третьей попытки стал лучшим бомбардиром Серии А
-
Буффон может стать дублёром Куртуа в "Реале"
-
Мбаппе в третий раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги 1
-
Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру
-
Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в пятый раз подряд
-
Официально: "Наполи" отправил Гаттузо в отставку
-
Главные новости дня: 23 мая
-
Лига 1: "Лилль" стал чемпионом, "Монако" Головина попало в ЛЧ и другие итоги сезона
-
Серия А: "Интер" - чемпион, "Ювентус" - в Лиге Чемпионов и другие итоги сезона
-
"Лилль" и ПСЖ победили, "Монако" сыграл вничью, "Лион" потерпел поражение и другие результаты 38-го тура Лиги 1
-
"Ювентус" без Роналду разгромил "Болонью", "Милан" сильнее "Аталанты" и другие результаты 38-го тура Серии А
-
"Севилья" вырвала победу над "Алавесом" в 38-м туре Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17