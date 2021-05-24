Игроки "Ювентуса" 13 лет не становились лучшими бомбардирами чемпионата Италии. Роналду прервал серию

Теги ювентускриштиану роналдуалессандро дель пьеростатистика

Игроки "Ювентуса" 13 лет не становились лучшими бомбардирами чемпионата Италии. Роналду прервал серию

Фото твиттер Криштиану Роналду

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выиграл бомбардирскую гонку в Серии А сезона 2020/21.

Звёздный футболист отличился 29 раз в 33 матчах чемпионата Италии.

До португальца игроки "старой синьоры" не становились лучшими голеадорами турнира на протяжении 13 лет.

В сезоне 2007/08 больше всех в Серии А забил бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро - 21 раз.

Не пропустите: Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду? | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Левандовски впервые в карьере стал обладателем "Золотой бутсы"

Левандовски впервые в карьере стал обладателем "Золотой бутсы"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов