Игроки "Ювентуса" 13 лет не становились лучшими бомбардирами чемпионата Италии. Роналду прервал серию

Фото твиттер Криштиану Роналду

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выиграл бомбардирскую гонку в Серии А сезона 2020/21.

Звёздный футболист отличился 29 раз в 33 матчах чемпионата Италии.

До португальца игроки "старой синьоры" не становились лучшими голеадорами турнира на протяжении 13 лет.

В сезоне 2007/08 больше всех в Серии А забил бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро - 21 раз.

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