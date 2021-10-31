Игроки "Ювентуса" будут жить на базе из-за Аллегри
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри принял решение запереть футболистов своей команды на клубной базе до субботы. сообщает Football Italia.
Напомним, что вчера "старая синьора" потерпела поражение от "Вероны" со счетом 1:2 в Серии А и таким образом не выигрывают уже три матча к ряду.
По информации источника, начиная с завтрашнего дня и до субботы футболисты итальянского гранда будут жить на базе, где есть гостиница. Это делается для того, чтобы обрести спокойствие на данном этапе.
Уже во вторник "Юве" сыграет против петербургского "Зенита" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17