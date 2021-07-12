Игроки "Ювентуса" - лидеры по голам, забитым на Евро

Теги ювентусреал мадридбавария мюнхенстатистика

Игроки "Ювентуса" - лидеры по голам, забитым на Евро

Футболисты туринского "Ювентуса" чаще остальных отличались на Чемпионатах Европы.

В активе игроков "старой синьоры" 39 забитых мячей в играх континентального первенства.

Второе место по этому показателю занимает мадридский "Реал", чьи представители наколотили 37 голов на Евро.

Замыкает тройку лидеров мюнхенская "Бавария". На счету футболистов "ротен" 35 результативных ударов. 

Не пропустите: Названы самые результативные команды Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" сделал новое предложение по Влашичу

"Милан" сделал новое предложение по Влашичу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов