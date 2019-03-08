Игроки "Ювентуса" отметили поражение от "Атлетико" вечеринкой с 60 моделями

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал поведение игроков своей команды, которые провели вечеринку с 60 моделями на следующий день после поражения от "Атлетико" (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Я являюсь тренером, а не воспитателем. Это был просто ужин, на котором футболисты веселились. Я считаю, что парни поступили правильно, так как затем мы обыграли "Наполи" в Серии А", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Ответный матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта.

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