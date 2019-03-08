Игроки "Ювентуса" отметили поражение от "Атлетико" вечеринкой с 60 моделями
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал поведение игроков своей команды, которые провели вечеринку с 60 моделями на следующий день после поражения от "Атлетико" (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Я являюсь тренером, а не воспитателем. Это был просто ужин, на котором футболисты веселились. Я считаю, что парни поступили правильно, так как затем мы обыграли "Наполи" в Серии А", - приводит слова Аллегри Football Italia.
Ответный матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта.
Не пропустите: УЕФА огласил наказание для Симеоне за его жест в матче с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Названо имя лучшего игрока АПЛ в феврале
-
Названо имя лучшего игрока по итогам недели в Лиге Чемпионов
-
Футбол XXI века: "Бавария" (2000-2003)
-
Провал "Реала" и ПСЖ, счастливый билет Сульшера и боль россиян в битве с испанцами: итоги ушедшей еврокубковой недели
-
Да здравствует "Эвертон" – самый человечный клуб в мире
Лента новостей
-
Игроки "Ювентуса" отметили поражение от "Атлетико" вечеринкой с 60 моделями
-
Российский боец сравнил легенду "Манчестер Юнайтед" со Сталиным
-
1
"Рома" объявила об отставке Мончи
-
Названо имя лучшего тренера АПЛ в феврале
-
Испанский хавбек отказался перейти в "Челси" в зимнее трансферное окно
-
Жены российских легендарных футболистов высказались о скандальном разводе в семье капитана "Спартака"
-
Российский стадион признан лучшей ареной года
-
Названо имя лучшего игрока АПЛ в феврале
-
1
"Рома" в ближайшее время объявит о назначении нового главного тренера
-
В "Шальке" определились с ценой на Коноплянку
-
Основной форвард "Спартак" может пропустить матч с "Динамо"
-
Игроки "Челси" и "Наполи" попали в команду недели в Лиге Европы
-
Названо имя лучшего игрока по итогам недели в Лиге Чемпионов
-
Экс-игрок "Арсенала" завершил карьеру в 27 лет
-
1
Названа причина назначения пенальти в матче ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"
-
Футбол XXI века: "Бавария" (2000-2003)
-
Скалони прокомментировал возвращение Месси в сборную Аргентины
-
Венгер может получить работу в ФИФА
-
"Краснодар" повторил клубный антирекорд
-
Иско принёс извинения игрокам "Реала"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4