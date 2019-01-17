Игроки "Ювентуса" получают трофей за победу в Суперкубке (видео)

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Игроки "Ювентуса" получают трофей за победу в Суперкубке (видео)

В матче за Суперкубок Италии "Ювентус" обыграл "Милан" со счётом 1:0. Роналду забил победный гол.

Soccernews представляет вашему вниманию видео, на котором туринский клуб получает трофей.

"Ювентус" стал обладателем Суперкубка Италии в восьмой раз.

Не пропустите:  "Ювентус" благодаря голу Криштиану Роналду переиграл "Милан" в матче за Суперкубок Италии | http://soccernews.ru

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