Игроки "Ювентуса" получают трофей за победу в Суперкубке (видео)

В матче за Суперкубок Италии "Ювентус" обыграл "Милан" со счётом 1:0. Роналду забил победный гол.

Soccernews представляет вашему вниманию видео, на котором туринский клуб получает трофей.

"Ювентус" стал обладателем Суперкубка Италии в восьмой раз.

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