Игроки "Ювентуса" приступили к тренировкам без Роналду
Футболисты туринского "Ювентуса" приступили к тренировкам в малым группах, сообщает официальный сайт клуба.
Португальский нападающий туринцев Криштиану Роналду пока не тренируется, так как находится на карантине после прибытия в Италию из Португалии. К занятиям форвард сможет принять участие с 19 мая.
Также на этой неделе тренироваться начнут вратарь Войцех Щесны, защитники Маттейс де Лигт, Данило и Алекс Сандро, полузащитники Сами Хедира, Блез Матюиди, а также форвард Дуглас Коста.
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