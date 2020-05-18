Игроки "Ювентуса" приступили к тренировкам без Роналду

Футболисты туринского "Ювентуса" приступили к тренировкам в малым группах, сообщает официальный сайт клуба.

Португальский нападающий туринцев Криштиану Роналду пока не тренируется, так как находится на карантине после прибытия в Италию из Португалии. К занятиям форвард сможет принять участие с 19 мая.

Также на этой неделе тренироваться начнут вратарь Войцех Щесны, защитники Маттейс де Лигт, Данило и Алекс Сандро, полузащитники Сами Хедира, Блез Матюиди, а также форвард Дуглас Коста.