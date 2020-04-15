Игроки "Ювентуса" Ругани и Матюиди излечились от коронавируса

Защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди, которые играют за "Ювентус", полностью излечились от коронавируса. Об этом сообщается на сайте клуба.

Оба футболиста сдали тесты на выявление Covid-19, которые показали отрицательные результаты.

Ранее сообщалось, что форвард команды Пауло Дибала, который также был заражен коронавирусом, чувствует себя намного лучше.

По последним данным в мире коронавирусом заражены более 2 миллионов человек. Скончалось больше 126 тысяч человек, выздоровели 485 303 человека.

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