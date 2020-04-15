Игроки "Ювентуса" Ругани и Матюиди излечились от коронавируса

Теги даниэле руганиблез матюидиювентускоронавирус

Игроки "Ювентуса" Ругани и Матюиди излечились от коронавируса

Защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди, которые играют за "Ювентус", полностью излечились от коронавируса. Об этом сообщается на сайте клуба.

Оба футболиста сдали тесты на выявление Covid-19, которые показали отрицательные результаты.

Ранее сообщалось, что форвард команды Пауло Дибала, который также был заражен коронавирусом, чувствует себя намного лучше.

По последним данным в мире коронавирусом заражены более 2 миллионов человек. Скончалось больше 126 тысяч человек, выздоровели 485 303 человека.

Не пропустите:  "Ювентус" предложит Дибале новый контракт без увеличения зарплаты| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Betting Insider: Хавбек "Крыльев Советов" Зиньковский станет игроком "Зенита"

Betting Insider: Хавбек "Крыльев Советов" Зиньковский станет игроком "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов