Игроки "Ювентуса" возобновили тренировки на базе клуба

Игроки туринского "Ювентуса" приступили к тренировкам на базе клуба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, все футболисты сдали тесты на коронавирус и прошли все медицинские обследования.

Отметим, что форвард Криштиану Роналду приступит к занятиям через две недели из-за того, что недавно прибыл в Турин. Футболисту необходимо отсидеть двухнедельный карантин.

Напомним, Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Когда возобновится розыгрыш - пока не известно.

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