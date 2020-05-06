Игроки "Ювентуса" возобновили тренировки на базе клуба
Игроки туринского "Ювентуса" приступили к тренировкам на базе клуба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
По данным источника, все футболисты сдали тесты на коронавирус и прошли все медицинские обследования.
JTC reopens ➡️https://t.co/49lSnL74rC— JuventusFC (@juventusfcen) May 5, 2020
Happy training, guys! pic.twitter.com/WyQdb31KkL
Отметим, что форвард Криштиану Роналду приступит к занятиям через две недели из-за того, что недавно прибыл в Турин. Футболисту необходимо отсидеть двухнедельный карантин.
Напомним, Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Когда возобновится розыгрыш - пока не известно.
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