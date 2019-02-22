Игроки "Зенита" и киевского "Динамо" вошли в символическую сборную недели в Лиге Европы
Стал известен состав символической сборную недели в Лиге Европы, составленной по итогам ответных матчей 1/16 финала, сообщает официальный твиттер турнира.
Стоит отметить, что в состав команды вошли нападающий "Зенита" Сердар Азмун, ставший лучшим игроком недели в Лиге Европы, а также вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко.
Полностью состав сборной выглядит так:
вратарь: Денис Бойко ("Динамо" Киев)
защитники: Стефан Лихтштайнер ("Арсенал"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Эмит Дилавер ("Динамо" Загреб), Владимир Цоуфал ("Славия" Прага)
полузащитники: Каллум Хадсон-Одои ("Челси"), Ксавер Шлагер ("Ред Булл"), Гранит Джака ("Арсенал"), Пабло Сарабия ("Севилья")
нападающие: Патсон Дака ("Ред Булл"), Сердар Азмун ("Зенит").
Introducing this week's dream team— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 22 февраля 2019 г.
Is there a UEL winner among them? #UEL | @FedEx pic.twitter.com/p4wjayS3EJ
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