Игроки "Зенита" не вошли в символическую сборную 18-го тура РПЛ по версии Opta
Британская компания спортивной аналитики Opta совместно с Российской Премьер-лигой представила символическую сборную 18-го тура чемпионата России.
Стоит отметить, что в нее не вошел ни один из футболистов "Зенита", который обыграл "Спартак" со счетом 1:0.
Наиболее представительство получил ЦСКА (3 игрока), также по два футболиста от "Уфы" и "Тамбова". Напомним, что ЦСКА в 18-м туре на своем поле проиграл "Арсеналу" (0:1).
Полностью состав символической сборной 18-го тура чемпионата России выглядит так:
Вратарь: Александр Беленов ("Уфа")
защитники: Никита Чернов ("Крылья Советов"), Адесойе Ойеволе ("Тамбов"), Вараздат Ароян ("Урал)
полузащитники: Хердур Магнуссон (ЦСКА), Ивелин Попов ("Ростов"), Гурам Тетрашвили ("Тамбов"), Марио Фернандес (ЦСКА)
нападающие: Никола Влашич (ЦСКА), Максимилиан Филипп ("Динамо"), Ловро Бизяк ("Уфа").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|42
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|Краснодар
|18
|34
|4
|ЦСКА Москва
|18
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Арсенал Тула
|18
|22
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Ахмат
|18
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14