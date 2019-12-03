Игроки "Зенита" не вошли в символическую сборную 18-го тура РПЛ по версии Opta

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Игроки "Зенита" не вошли в символическую сборную 18-го тура РПЛ по версии Opta

Британская компания спортивной аналитики Opta совместно с Российской Премьер-лигой представила символическую сборную 18-го тура чемпионата России.

Стоит отметить, что в нее не вошел ни один из футболистов "Зенита", который обыграл "Спартак" со счетом 1:0. 

Наиболее представительство получил ЦСКА (3 игрока), также по два футболиста от "Уфы" и "Тамбова". Напомним, что ЦСКА в 18-м туре на своем поле проиграл "Арсеналу" (0:1).

Полностью состав символической сборной 18-го тура чемпионата России выглядит так:

Вратарь: Александр Беленов ("Уфа")

защитники: Никита Чернов ("Крылья Советов"), Адесойе Ойеволе ("Тамбов"), Вараздат Ароян ("Урал)

полузащитники: Хердур Магнуссон (ЦСКА), Ивелин Попов ("Ростов"), Гурам Тетрашвили ("Тамбов"), Марио Фернандес (ЦСКА)

нападающие: Никола Влашич (ЦСКА), Максимилиан Филипп ("Динамо"), Ловро Бизяк ("Уфа").

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