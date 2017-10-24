Игроки "Зенита" получили два дня выходных

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Игроки "Зенита" получили два дня выходных

"Зенит" на своём официальном сайте сообщил, что игроки команды получили два дня выходных после матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Таким образом, футболисты "сине-бело-голубых" хорошо отдохнут в преддверии центральной встречи 15-го тура РФПЛ с "Локомотивом", которая состоится в воскресенье, 29 октября.

Напомним, что "Зенит" и "Локомотив" в очном матче разыграют звание победителя первого круга чемпионата.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 14 25
4 Урал 14 22
5 Краснодар 14 21
6 Спартак Москва 14 21
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 14 17
10 Арсенал Тула 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 Анжи 14 12
16 СКА Хабаровск 14 12
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