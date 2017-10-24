Игроки "Зенита" получили два дня выходных

"Зенит" на своём официальном сайте сообщил, что игроки команды получили два дня выходных после матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Таким образом, футболисты "сине-бело-голубых" хорошо отдохнут в преддверии центральной встречи 15-го тура РФПЛ с "Локомотивом", которая состоится в воскресенье, 29 октября.

Напомним, что "Зенит" и "Локомотив" в очном матче разыграют звание победителя первого круга чемпионата.

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