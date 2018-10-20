Игроки "Зенита" посетили концерт группы "Ленинград"

Теги александр ерохинюрий жирковзенит санкт-петербург

Игроки "Зенита" посетили концерт группы "Ленинград"

Игроки "Зенита" - Юрий Жирков и Александр Ерохин - посетили концерт группы "Ленинград", который прошёл на стадионе "Санкт-Петербург".

Стоит отметить, что оба футболиста сейчас восстанавливаются после травм. У Жиркова проблемы с ахилловым сухожилием, а у Ерохина повреждение колена.

35-летний Жирков в этом сезоне ни разу не выходил на поле в составе "Зенита". На счету 29-летнего Ерохина 14 матчей, 4 гола и 3 ассиста.

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