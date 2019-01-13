Игроки "Зенита" проходят медосмотр перед сбором в Катаре

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Игроки "Зенита" проходят медосмотр перед сбором в Катаре

У футболистов "Зенита" закончился отпуск. Игроки проходят плановый медицинский осмотр. 

Врачей уже посетили Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Игорь Смольников, Олег Шатов, Эльмир Набиуллин, Далер Кузяев и Магомед Оздоев.

Сегодня, 13 января, клуб опубликовал видео видео с медосмотра лучшего бомбардира клуба Артема Дзюбы. 

Медосмотр будет длится до 14 января. Во вторник, 15 января, команда вылетит на сборы в Катар.

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