Игроки "Зенита" устроили приветственный тоннель для Дугласа Сантоса

Бразильский новичок "Зенита" Дуглас Сантос провел первую тренировку в составе российского клуба.

Перед началом занятия бразилец провел через приветственный тоннель, устроенный ему партнерами по команде.

Напомним, что Дуглас перешел в "Зенит" из немецкого "Гамбурга". Сумма трансфера составила 12 миллионов евро плюс три миллиона в виде бонусов.

25-летний Дуглас подписал с петербургским клубом контракт, который рассчитан на пять лет.

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