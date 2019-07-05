Игроки "Зенита" устроили приветственный тоннель для Дугласа Сантоса

Теги зенит санкт-петербургдуглас сантос

Игроки "Зенита" устроили приветственный тоннель для Дугласа Сантоса

Бразильский новичок "Зенита" Дуглас Сантос провел первую тренировку в составе российского клуба.

Перед началом занятия бразилец провел через приветственный тоннель, устроенный ему партнерами по команде.

Напомним, что Дуглас перешел в "Зенит" из немецкого "Гамбурга". Сумма трансфера составила 12 миллионов евро плюс три миллиона в виде бонусов.

25-летний Дуглас подписал с петербургским клубом контракт, который рассчитан на пять лет.

Не пропустите: Заболотный отказался покидать "Зенит" свободным агентом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Порту" объявил о переходе Зе Луиша

"Порту" объявил о переходе Зе Луиша

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов