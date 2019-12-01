Игроки "Зенита" в раздевалке бурно отпраздновали победу над "Спартаком"

Теги зенит санкт-петербургспартак москваартём дзюба

Игроки "Зенита" в раздевалке бурно отпраздновали победу над "Спартаком"

Пресс-служба "Зенита" опубликовала видео из раздевалки петербургского клуба после победы в матче 18-го утра РПЛ со "Спартаком".

Единственный гол был забит на 21-й минуте. Мяч в свои ворота забил защитник "красно-белых" Илья Кутепов. Практически весь второй тайм "Зенит" играл в меньшинстве из-за удаления Магомеда Оздоева.

"Зенит" с 42 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России. У "Спартака" 22 очка и 8 позиция.

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