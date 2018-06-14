Игроки "Зенита" вышли из отпуска

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Игроки "Зенита" вышли из отпускаИгроки питерского "Зенита", которые не принимают участия в Чемпионате Мира, уже вышли из отпуска, информирует официальный сайт клуба.

Первыми свой отпуск завершили Егор Бабурин, Евгений Чернов, Дмитрий Богаев, Максим Карпов и Олег Шатов. Они уже начали проходить медицинское обследование. Завтра-послезавтра к ним присоединятся остальные игроки первой команды. А уже 17-го июня "сине-бело-голубые" отправятся на первый свой летний сбор в австрийский Миттерзилл.

Напомним, Аршавин не хочет возвращаться в "Зенит". | soccernews.ru

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