Игроки "Зенита" вышли из отпуска

Игроки питерского "Зенита", которые не принимают участия в Чемпионате Мира, уже вышли из отпуска, информирует официальный сайт клуба.

Первыми свой отпуск завершили Егор Бабурин, Евгений Чернов, Дмитрий Богаев, Максим Карпов и Олег Шатов. Они уже начали проходить медицинское обследование. Завтра-послезавтра к ним присоединятся остальные игроки первой команды. А уже 17-го июня "сине-бело-голубые" отправятся на первый свой летний сбор в австрийский Миттерзилл.

Напомним, Аршавин не хочет возвращаться в "Зенит". | soccernews.ru