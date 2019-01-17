Игроком "Барселоны" интересуется "Тоттенхэм"

Полузащитник "Барселоны" Малком может перейти в "Тоттенхэм". Об этом сообщает Sport.es.



Ранее сообщалось, что Малком планирует уйти из каталонского клуба, спустя полгода игры в клубе.

"Шпоры" вступили в переговоры вчера, 16 января, ожидается, что лондонский клуб арендует футболиста до конца сезона с опцией выкупа.



В текущем сезоне 21-летний игрок участвовал лишь в 5 матчах.

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