Игроком сборной России интересуются два топ-клуба Испании

Защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом интересуются сразу два топ-клуба Испании, информирует sport24.ru.

Так, по сведениям источника, готовность побороться за 27-летнего бека выразили мадридский "Атлетико" и "Вильярреал". Армейцы уже ждут предложений от обоих клубов по своему игроку, которого они оценили в 25 миллионов евро.

Напомним, президент "Наполи" готов выложить за Фернандеса 25 миллионов евро. | soccernews.ru