Игроком сборной России интересуются два топ-клуба Испании

2 Теги атлетико мадридвильярреалцска москвамарио фернандес

Игроком сборной России интересуются два топ-клуба ИспанииЗащитником московского ЦСКА Марио Фернандесом интересуются сразу два топ-клуба Испании, информирует sport24.ru.

Так, по сведениям источника, готовность побороться за 27-летнего бека выразили мадридский "Атлетико" и "Вильярреал". Армейцы уже ждут предложений от обоих клубов по своему игроку, которого они оценили в 25 миллионов евро.

Напомним, президент "Наполи" готов выложить за Фернандеса 25 миллионов евро. | soccernews.ru

Комментарии
Strateg

Атлетико подписал Ариаса, больше позиция рд им не актуальна.

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Валдис

Вильяреал никакой не топ клуб, что за бред? Да и Атлетико можно назвать топ клубом с большой натяжкой

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Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
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