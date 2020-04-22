Игроков АПЛ обяжут носить защитные маски после возобновления сезона

Игрокам АПЛ, возможно, придется носить лицевые маски после возобновления сезона. Об этом сообщает Daily Mail.



По данным источника, помимо масок, игроков заставят есть в одиночку, а также запретят использовать общий душ.



По последним данным, в мире выявлено более 2,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 176 тыс. смертей.

Не пропустите: "Барселона" предложила двух игроков в обмен на Лаутаро Мартинеса| http://soccernews.ru