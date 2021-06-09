Игроков сборной Испании вакцинируют от коронавируса до Евро-2020

Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Как сообщает Marca, министерство здравоохранения Испании приняло решение вакцинировать членов национальной сборной от коронавируса перед Евро-2020.

На такую меру пошли после того, как положительные тесты сдали Серхио Бускетс и Диего Льоренте.

Все игроки национальной команды будут привиты не позднее 13 июня.

Напомним, что свой первый матч на Евро-2020 команда Луиса Энрике проведет 14 июня против Швеции, в которой также было выявлено два случая заражения коронавирусом.