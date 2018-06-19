Игроков сборных Англии и Туниса атаковали мошки

Перед, во время и после матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Туниса и Англии футболистов обеих команд атаковали мошки.

Как сообщают российские СМИ, насекомые не давали покоя ни игрокам, ни болельщикам, ни всем остальным.

Стоит отметить, что в Волгограде, где проходил матч, летом традиционно случается нашествие мошек, поэтому в шоке остались только гости города.

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