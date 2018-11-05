Игроков "Спартака" перед матчем с "Рейнджерс" выведут на поле дети с синдромом Дауна

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Игроков "Спартака" перед матчем с "Рейнджерс" выведут на поле дети с синдромом Дауна

"Спартак" перед началом матча против "Рейнджерс" выведут на поле 11 детей с синдромом Дауна.

Как пишет пресс-служба "Спартака", команда примет участие в благотворительной акции, цель которой - привлечь  внимание людей на сбор средств для того, чтобы провести в 2019-м году первый московский турнир по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна.

Дети и подростки с этой болезнью занимаются футболом при поддержке ФИФА и Российского государственного социального университета. 

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