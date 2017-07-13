Игроку "Аякса", который потерял сознание во время товарищеского матча, поставили страшный диагноз

Полузащитнику амстердамского "Аякса" Абдельхаку Нури, который потерял сознание прямо во время товарищеского матча против бременского "Вердера", был поставлен страшный диагноз.

Как информирует твиттер нидерландского гранда, у футболиста выявлено серьезное повреждение части головного мозга, которое несет в себе необратимые последствия. Специалисты опасаются, что после этого 20-летний игрок не сможет вернуться к обычному образу жизни, не говоря уже о возвращении в футбол.

Напомним, "Кристал Пэлас" подпишет защитника "Аякса". | soccernews.ru