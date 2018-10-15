Игроку "Барселоны" грозит 12 лет тюрьмы

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Игроку "Барселоны" грозит 12 лет тюрьмы

Хавбек "Барселоны" Арда Туран, выступающий на правах аренды за "Истанбул ББ", может угодить в тюрьму.

Напомним, что недавно 31-летний футболист в ночном клубе подрался с поп-певцом Беркаем Шахином, в следствии чего сломал ему нос.

Как сообщает The Sun, за этот инцидент Турану грозит тюремное заключение сроком на 12 лет.

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