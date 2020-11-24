Игроку Чемпионшипа грозит дисквалификация за то, что он хватал соперника за гениталии
Защитнику "Престона" Дарнеллу Фишеру предъявлено обвинение Футбольной ассоциацией Англии. Об этом сообщает The Sun.
Во время матча 12-го тура Чемпионшипа с "Шеффилд Уэнсдей" игрок схватил защитника соперников за гениталии.
Инцидент случился на 62-й минуте игры и не был замечен судьями. Однако поступок игрока попал на камеру. На видео запечатлено, как Фишер дважды хватал Патерсона за причинное место.
⚽️ FA investigate genitals grab— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 22, 2020
A tense Super Sunday
️ Evra: Where is Ozil?
⌚ | It's @TAGHeuer's 60-second round-up! pic.twitter.com/8k2rEMKkzB
26-летнему игрок грозит дисквалификация на 3 игры. Сегодня, 24 ноября, он должен ответить на обвинения.
А еще: Моуринью на вершине АПЛ, Ибра снова тащит "Милан", "Реал" и "Барселона" - больше не лидеры Ла Лиги: главные итоги футбольных выходных| http://soccernews.ru
главное
-
РФС отстранил двух судей по подозрению в участии в договорных матчах и ставках на результат
-
"Манчестер Сити" разработал 10-летний план для подписания Месси
-
Маскерано отказался возвращаться в "Барселону" на подмену Пике
-
Опубликована символическая сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
"Барселона" может заменить травмированного Пике экс-защитником "Реала"
Лента новостей
-
"Кальяри" интересуется хавбеком "Сочи" Цаллаховым
-
Боярский поделился ожиданиями от матча "Зенита" с "Лацио" в ЛЧ
-
Буффон пропустит матч "Ювенутса" с "Ференцварошем" в ЛЧ
-
Клопп не стал раскрывать состав "Ливерпуля" на матч с "Аталантой"
-
"Барселона" рассматривает Гарая на замену травмированному Пике
-
РФС отстранил двух судей по подозрению в участии в договорных матчах и ставках на результат
-
Крыховяк рассказал о значении еврокубков для "Локомотива"
-
Кандидат в президенты "Барселоны" Фонт: "Забудьте о Месси, он остается"
-
Карпин с игроками команды посадили деревья на территории "Ростов Арены"
-
Василий Уткин рассказал об ожиданиях от матча "Зенита" с "Лацио"
-
Глава селекционного отдела ЦСКА считает Влашича сильнейшим игроком РПЛ
-
"Манчестер Сити" разработал 10-летний план для подписания Месси
-
Игроку Чемпионшипа грозит дисквалификация за то, что он хватал соперника за гениталии
-
Экс-игрок "Барселоны" Халилович стал игроком "Бирмингема"
-
Дзюба показал, как проводит время в номере отеля в Риме (видео)
-
Маскерано отказался возвращаться в "Барселону" на подмену Пике
-
Опубликована символическая сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
УЕФА назначил арбитров на матч ЦСКА - "Фейеноорд"
-
"Барселона" может заменить травмированного Пике экс-защитником "Реала"
-
Серхио Рамос показал, как восстанавливается после травмы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18