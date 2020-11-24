Игроку Чемпионшипа грозит дисквалификация за то, что он хватал соперника за гениталии

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Игроку Чемпионшипа грозит дисквалификация за то, что он хватал соперника за гениталии

Защитнику "Престона" Дарнеллу Фишеру предъявлено обвинение Футбольной ассоциацией Англии. Об этом сообщает The Sun.

Во время матча 12-го тура Чемпионшипа с "Шеффилд Уэнсдей" игрок схватил защитника соперников за гениталии.

Инцидент случился на 62-й минуте игры и не был замечен судьями. Однако поступок игрока попал на камеру. На видео запечатлено, как Фишер дважды хватал Патерсона за причинное место.

26-летнему игрок грозит дисквалификация на 3 игры. Сегодня, 24 ноября, он должен ответить на обвинения.

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