Игроку Чемпионшипа грозит дисквалификация за то, что он хватал соперника за гениталии

Защитнику "Престона" Дарнеллу Фишеру предъявлено обвинение Футбольной ассоциацией Англии. Об этом сообщает The Sun.

Во время матча 12-го тура Чемпионшипа с "Шеффилд Уэнсдей" игрок схватил защитника соперников за гениталии.

Инцидент случился на 62-й минуте игры и не был замечен судьями. Однако поступок игрока попал на камеру. На видео запечатлено, как Фишер дважды хватал Патерсона за причинное место.

