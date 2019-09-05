Игроку "Кристал Пэлас" грозит дисквалификация за укус соперника



Защитник клуба четвертой английской лиги "Ньюпорт Каунти" Райан Иннисс, принадлежащий "Кристал Пэлас", может быть дисквалифицирован за укус соперника, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, инцидент произошел в матче за трофей Английской футбольной лиги против молодежной команды "Вест Хэма" (5:4).

"Футболист "Вест Хэма" сказал, что Иннисс его укусил. Нам нужно разобраться с ситуации. Если все так и было, мы не будем защищать Райана", - сказал главный тренер "Ньюпорта" Майкл Флинн.

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