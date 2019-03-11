Игроку "Ливерпуля" порезали лицо в баре

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Игроку "Ливерпуля" порезали лицо в баре

Вратарь "Ливерпуля" Шамал Джордж пострадал в результате нападения в баре "Red Door", сообщает BBC.

По сведениям издания, 21-летний футболист и его брат в ночь на 9 марта отдыхали в развлекательном заведении, где их атаковали неизвестные злоумышленники.

У Джорджа и его родственника выявлены порезы на лице. Им обоим потребовалось стационарное лечение.

Полиция Мерсисайда занимается расследованием произошедшего. 

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