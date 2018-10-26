Игроку "Марселя" грозит пять лет тюрьмы

Теги клинтон н'жимарсель

Игроку "Марселя" грозит пять лет тюрьмы

Нападающему "Марселя" Клинтону Н'Жи грозит пять лет тюремного заключения, сообщает французская пресса.

25-летний камерунец подозревается в управлении служебным автомобилем по поддельному водительскому удостоверению. Если вина футболиста будет доказана, то он отправится в места лишения свободы и будет оштрафован на крупную сумму.

В этом сезоне Н'Жи сыграл за "Марсель" 4 матча и забил 1 гол.

Не пропустите: "Марсель" нацелился на игрока "Челси". | http://soccernews.ru

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