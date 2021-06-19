Игроку сборной Венгрии стало плохо во время матча Евро-2020 с Францией

Теги франциявенгрияадам салаи

Игроку сборной Венгрии стало плохо во время матча Евро-2020 с Францией

Фото твиттер SportsCenter

Капитан сборной Венгрии Адам Салаи не смог доиграть матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Франции.

33-летнему футболисту стало плохо в середине первого тайма, предположительно, из-за теплового удара.

Нападающий "Майнца" упал на газон и смог подняться только после оказания медицинской помощи.

Напомним, что неделю назад похожая ситуация произошла во время игры сборных Дании и Финляндии. Тогда Кристиан Эриксен потерял сознание и едва не умер прямо на поле. Полузащитник "Интера" пережил остановку сердца.

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