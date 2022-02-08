Игроку "Вест Хэма" грозит наказание за избиение кошки
Фото инстаграм Курта Зума
Центральный защитник "Вест Хэма" Курт Зума стал фигурантом скандала, сообщает ESPN.
По информации источника, футболисту грозит наказание за жестокое обращение с животными.
27-летний француз избил свою кошку. Произошедшее снял на камеру его брат Йоан, выложивший впоследствии видео в интернет.
По британскому законодательству, против Зума могут возбудить уголовное дело и отправить его в тюрьму на срок до пяти лет.
Не пропустите: Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Ярмоленко: подробности. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Муса Дембеле завершил карьеру в 34 года
-
Джикия высказался о будущем Бакаева в "Спартаке"
-
Роналду и Зидан могут воссоединиться в ПСЖ
-
Игроку "Вест Хэма" грозит наказание за избиение кошки
-
"Спартак" сообщил, где проведёт третий зимний сбор
-
Названа зарплата Зюле в "Боруссии"
-
Стали известны условия перехода Нуралы Алипа в "Зенит"
-
Гринвуд лишился контракта с компанией Nike
-
"Динамо" определилось с будущим Евгеньева
-
СМИ узнали об увольнении главного тренера "Бордо"
-
Новичок ЦСКА Медина назвал лучшего футболиста в истории
-
Spotify станет титульным спонсором "Барселоны": подробности сделки
-
Главные новости дня: 7 февраля
-
Головин пропустит матч Кубка Франции
-
"Милан" - победитель дерби, успехи "Наполи" и "Ювентуса", провал "Аталанты": все результаты 24-го тура Серии А
-
"Барса" в зоне Лиги Чемпионов, успехи "Реала" и "Вильярреала": все результаты 23-го тура Ла Лиги
-
"Атлетик" обыграл "Эспаньол" в матче Ла Лиги
-
Стало известно прозвище Кокорина в "Фиорентине"
-
Названы клубы с лучшим трансферным балансом в топ-5 лиг за 10 сезонов
-
В "Рубине" рассказали, почему Хвича до сих пор не покинул клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18