Игроку "Вест Хэма" грозит наказание за избиение кошки

Фото инстаграм Курта Зума

Центральный защитник "Вест Хэма" Курт Зума стал фигурантом скандала, сообщает ESPN.

По информации источника, футболисту грозит наказание за жестокое обращение с животными.

27-летний француз избил свою кошку. Произошедшее снял на камеру его брат Йоан, выложивший впоследствии видео в интернет.

По британскому законодательству, против Зума могут возбудить уголовное дело и отправить его в тюрьму на срок до пяти лет.

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