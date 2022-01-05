Игру между "Арсеналом" и "Ливерпулем" перенесли из-за коронавируса

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Английская футбольная лига официально заявила, что матч полуфинала Кубка лиги между "Арсеналом" и "Ливерпулем" не состоится в запланированные сроки - 6 января.

Причиной такому решению послужила серьезная вспышка коронавируса среди футболистов и тренеров "красных". Такое решение было утверждено после того, как "Ливерпуль" сделал официальный запрос.

Из-за переноса второй полуфинальный матч противостояния стал первым, он состоится 13 января, как и было запланировано. Первый матч полуфинала, который должен был пройти завтра, стал вторым и пройдет уже 20 января.

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