Игру против "Кельна" пропустит семь ведущих игроков "Арсенала"

Игру группового этапа Лиги Европы против немецкого "Кельна" пропустит сразу семь игроков лондонского "Арсенала".

Как информирует goal.com, завтра на поле "Эмирейтса" не выйдут Месут Озил, Александр Ляказетт, Петер Чех, Лоран Косиельни, Дэнни Уэлбек, Аарон Рэмси и Гранит Джака. Сегодня все они с разрешения тренерского штаба пропустили тренировку своей команды.

Напомним, АПЛ стала лидером среди европейских лиг по тратам в летнее трансферное окно. | soccernews.ru