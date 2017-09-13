Игру против "Кельна" пропустит семь ведущих игроков "Арсенала"

Теги арсенал лондонкельн

Игру против "Кельна" пропустит семь ведущих игроков "Арсенала"Игру группового этапа Лиги Европы против немецкого "Кельна" пропустит сразу семь игроков лондонского "Арсенала".

Как информирует goal.com, завтра на поле "Эмирейтса" не выйдут Месут Озил, Александр ЛяказеттПетер Чех, Лоран Косиельни, Дэнни Уэлбек, Аарон Рэмси и Гранит Джака. Сегодня все они с разрешения тренерского штаба пропустили тренировку своей команды.

Напомним, АПЛ стала лидером среди европейских лиг по тратам в летнее трансферное окно. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига чемпионов: сенсационные победы ЦСКА и "Шахтера", Месси забивает Буффону и другие итоги недели

Лига чемпионов: сенсационные победы ЦСКА и "Шахтера", Месси забивает Буффону и другие итоги недели

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Астана 0 0
2 Маккаби Тель-Авив 0 0
3 Славия Прага 0 0
4 Вильярреал 0 0
Группа B М О
1 Динамо Киев 0 0
2 Партизан 0 0
3 Шкендербеу 0 0
4 Янг Бойз 0 0
Группа C М О
1 Хоффенхайм 0 0
2 Лудогорец 0 0
3 Брага 0 0
4 Истанбул ББ 0 0
Группа D М О
1 АЕК 0 0
2 Аустрия Вена 0 0
3 Милан 0 0
4 Риека 0 0
Группа E М О
1 Аполлон 0 0
2 Аталанта 0 0
3 Эвертон 0 0
4 Лион 0 0
Группа F М О
1 Копенгаген 0 0
2 Локомотив Москва 0 0
3 Шериф 0 0
4 Злин 0 0
Группа G М О
1 Стяуа Бухарест 0 0
2 Хапоэль Беэр-Шева 0 0
3 Лугано 0 0
4 Виктория Плзень 0 0
Группа H М О
1 Арсенал Лондон 0 0
2 БАТЭ 0 0
3 Црвена Звезда 0 0
4 Кельн 0 0
Группа I М О
1 Коньяспор 0 0
2 Марсель 0 0
3 Зальцбург 0 0
4 Витория Гимарайнш 0 0
Группа J М О
1 Атлетик Бильбао 0 0
2 Герта 0 0
3 Заря Луганск 0 0
4 Эстерсунд ФК 0 0
Группа K М О
1 Лацио 0 0
2 Ницца 0 0
3 Витесс 0 0
4 Зульте-Варегем 0 0
Группа L М О
1 Реал Сосьедад 0 0
2 Русенборг 0 0
3 Вардар 0 0
4 Зенит Санкт-Петербург 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов