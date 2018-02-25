Игры Украины против Турции и Бразилии могут не состояться
Товарищеские игры сборной Украины против национальных команд Турции и Бразилии могут не состояться.
Об этом, как информирует Footboom, сообщил главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко. В частности, он рассказал: "Мы общались в Харькове с Мирчей Луческу. Скорее всего, игры с Турцией в конце мая или начале июня не будет, с Бразилией - тоже. Нет смысла в самом конце сезона загружать ребят перед отпуском, мы сделаем акценты на второй половине года, ближе к официальным стартам.
С остальными потенциальными соперниками, возможно и с итальянцами, будем вести переговоры на конец лета или уже на осень".
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