Игуаин близок к уходу из "Ювентуса"

Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин близок к смене клубной прописки, информирует la Gazzetta.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" приняла решение расстаться с 30-летним нападающим ближайшим летом. Главным претендентом на аргентинца называется лондонский "Челси".

В завершившемся сезоне Игуаин забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 50 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" может обменять Игуаина в "Интер". | soccernews.ru