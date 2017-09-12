Игуаин: "Буффон все еще верит, что он может прогрессировать"

Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин был бы не прочь повторить путь своего партнера по команде Джанлуиджи Буффона.

"Буффону почти 40 лет, и он все еще верит, что может прогрессировать. Представьте. Я тоже чувствую, что могу. Я - молод. Надеюсь, у меня будет впереди еще много лет в футболе", - цитирует 29-летнего нападающего "старой сеньоры" The Telegraph.

Напомним, Игуаин назвал лучшего футболиста всех времен. | soccernews.ru