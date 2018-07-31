Игуаин дал ответ "Милану"

Аргентинский нападающий "Ювентус" Гонсало Игуаин отказался перейти в "Милан", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, футболиста не устроила зарплата в миланском клубе, который предложил ему меньше 7,5 миллионов евро в год, которые он получает в "Юве". К тому же, форвард не хочет переходить в "Милан" на правах аренды.

Впрочем, "Милан" все еще надеется убедить аргентинца согласиться на эти условия.

Ранее сообщалось, что "Милан" договорился с "Ювентусом" об аренде 30-летнего Игуаина за 18 миллионов евро с обязательством выкупа через год за 36 миллионов евро.

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