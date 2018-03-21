Игуаин едва не завершил карьеру в 2016 году



Аргентинский нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин заявил, что в 2016 году он думал о завершении карьеры.

"Моя мама в то время болела. Сейчас с ней все хорошо, но тогда все было по-другому. Я хотел завершить карьеру, но мама попросила меня продолжить играть в футбол", - приводит слова Игуаина A Bola.

Напомним, что летом 2016 года Игуаин перешел из "Наполи" в "Ювентус" за 90 миллионов евро и стал самым дорогим футболистом в истории туринского клуба.

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