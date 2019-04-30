Игуаин этим летом может перейти в "Атлетико"

Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин в летнее трансферное окно, возможно покинет клуб. Об этом информирует TuttoJuve.

По данным источника, в 31-летнем игроке заинтересован "Атлетико", который ищет замену Антуану Гризманну. Француз, вероятно, этим летом перейдет в "Барселону".

Трансфером аргентинца интересуется непосредственно главный тренер мадридцев Диего Симеоне.

Рыночная стоимость игрока - 45 миллионов евро.

Игуаин перешел в "Челси" этой зимой на правах аренды. Летом он должен вернуться в "Ювентус".

В нынешнем сезоне нападающий провел 12 матчей и забил 4 гола.

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