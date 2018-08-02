Игуаин готовится пройти медобследование в "Милане"

Теги миланювентусгонсало игуаин

Игуаин готовится пройти медобследование в "Милане"Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин готовится пройти медобследование в "Милане", информирует официальный твиттер "россонери".

Ожидается, что уже сегодня 30-летний аргентинец сможет официально завершить свой переход в "Милан".

Напомним,  Бонуччи прибыл в Турин. | soccernews.ru

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