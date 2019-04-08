Игуаин хочет остаться в "Челси"

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Игуаин хочет остаться в "Челси"

Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат "Ювентусу", признался, что ему хотелось бы остаться в лондонском клубе и в следующем сезоне.

"Я счастлив здесь. Всегда приятно попробовать свои силы в новом чемпионате, и это мои первые шаги в АПЛ. Надеюсь, что смогу хорошо закончить сезон. Хочу сделать всё, что могу, чтобы остаться в "Челси" в следующем сезоне. Это моё намерение. Я пришёл сюда и хочу остаться", - приводит слова 31-летнего аргентинца официальный сайт "синих".

Напомним, что зимой "Челси" арендовал Игуаина за 9 миллионов евро. В активе форварда 11 матчей и 3 забитых гола.

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