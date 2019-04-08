Игуаин хочет остаться в "Челси"
Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат "Ювентусу", признался, что ему хотелось бы остаться в лондонском клубе и в следующем сезоне.
"Я счастлив здесь. Всегда приятно попробовать свои силы в новом чемпионате, и это мои первые шаги в АПЛ. Надеюсь, что смогу хорошо закончить сезон. Хочу сделать всё, что могу, чтобы остаться в "Челси" в следующем сезоне. Это моё намерение. Я пришёл сюда и хочу остаться", - приводит слова 31-летнего аргентинца официальный сайт "синих".
Напомним, что зимой "Челси" арендовал Игуаина за 9 миллионов евро. В активе форварда 11 матчей и 3 забитых гола.
Не пропустите: "Реал" и "Челси" не могут договориться о трансфере Азара. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Слуцкому грозит наказание за острые высказывания в адрес арбитра
-
Этот парень рос на игре Балотелли и забил 5 голов в 5 матчах за "Юве"! Рассказываем невероятную историю Мойзе Кена
-
Адвокат Мамаева подал апелляцию на решение продлить арест футболиста
-
"Анжи" находится на грани исчезновения
-
"Реал" отказался от покупки Де Хеа в пользу Кепы
Лента новостей
-
"Атлетико" может избавиться от Диего Косты
-
Жена Мамаева объяснила, почему "Краснодар" до сих пор не расторг контракт с футболистом
-
"Барселона" в 2015 году контактировала с "Ювентусом" относительно трансфера Погба
-
"Манчестер Юнайтед" приготовил оригинальную третью форму на следующий сезон
-
"Реал" готов расстаться с двумя игроками ради покупки Азара
-
Боярский: "Зенит" - уже чемпион, никто их в этом году не обыграет"
-
Моуринью сделал прогнозы на два матча Лиги Чемпионов
-
"Анжи" ведёт переговоры с "Газпромом" о финансировании клуба
-
Слуцкому грозит наказание за острые высказывания в адрес арбитра
-
Игуаин хочет остаться в "Челси"
-
Торган Азар выбрал новый клуб
-
Этот парень рос на игре Балотелли и забил 5 голов в 5 матчах за "Юве"! Рассказываем невероятную историю Мойзе Кена
-
"Барселона" назвала заявку на матч с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов
-
Адвокат Мамаева подал апелляцию на решение продлить арест футболиста
-
В РФС прокомментировали ситуацию с "Анжи"
-
Облак определился со своим будущим
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал размер летнего трансферного бюджета
-
Стало известно, когда Рабьо возобновит тренировки с ПСЖ
-
Британский таблоид выдумал интервью Коутиньо
-
Реакция Мбаппе на чудовищный промах Шупо-Мотинга в матче ПСЖ - "Страсбур"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|32
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14