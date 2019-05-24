Игуаин хочет вернуться в "Ювентус"
Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин принял важное решение по своему будущему, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, 31-летний футболист хочет вернуться в туринский "Ювентус", которому принадлежат права на него.
Игуаин желает снова играть в паре с Криштиану Роналду, с которым он уже выступал вместе в составе мадридского "Реала".
В текущем сезоне форварда дважды отдавали в аренду - сначала в "Милан", а затем в "Челси". Впрочем, в обеих командах он не смог заиграть.
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|М
|О
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|Манчестер Сити
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|2
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|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
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|Лестер Сити
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|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
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|Уотфорд
|38
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|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
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|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
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|34
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|Фулхэм
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|38
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