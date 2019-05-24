Игуаин хочет вернуться в "Ювентус"

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Игуаин хочет вернуться в "Ювентус"

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин принял важное решение по своему будущему, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, 31-летний футболист хочет вернуться в туринский "Ювентус", которому принадлежат права на него.

Игуаин желает снова играть в паре с Криштиану Роналду, с которым он уже выступал вместе в составе мадридского "Реала".

В текущем сезоне форварда дважды отдавали в аренду - сначала в "Милан", а затем в "Челси". Впрочем, в обеих командах он не смог заиграть.

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